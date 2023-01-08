Більше за площу Британії та Румунії: Росія створила в Україні наймасштабніше мінне поле світу

Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле. Його площа більша за розмір деяких країн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Росія побудувала в Україні мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.

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Він додав, що навіть без урахування мін, найбільше від війни страждають саме цивільні райони, адже росіяни націлені проти інфраструктури у густонаселених районах України. 70% пошкоджень припадають саме на житлові квартали.

Масштаби замінування України росіянами

Шмигаль наголосив, що наразі в Україні заміновано близько 250 тисяч квадратних кілометрів. Це більше, ніж площа деяких країн:

Розмір Корейського півострова – 221 тисяча квадратних кілометрів;

Розмір Лаосу – 238 тисяча квадратних кілометрів

Розмір Румунії – 238 тисяча квадратних кілометрів;

Розмір Великої Британії – 244 тисяча квадратних кілометрів;

На сьогодні це найбільше мінне поле у світі. Воно не тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей,

– наголосив прем'єр.

Прем'єр розраховує на допомогу Південної Кореї

Денис Шмигаль додав, що розраховує на допомогу Південної Кореї у розмінуванні території України. Адже ця країна вже має такий досвід, відповідні навички та обладнання.

Також він подякував Південній Кореї за надану допомогу та підтримку України. Наразі уряд Південної Кореї надав Україні допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів.