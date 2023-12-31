Лускає, як насіння: Ігнат розповів, скільки "Кинджалів" знищив комплекс Patriot

Від початку повномасштабної війни Росія запустила по території України тисячі ракет різних типів. Серед них і аеробалістичні ракети "Кинджал", які українські захисники можуть збивати з систем ППО Patriot.

Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, загалом українські захисники неба збили 15 "Кинджалів". Вперше ліквідувати "нє імєющую аналогов" ракету вдалося у травні 2023 року.

Дивіться також Зустрівся у небі з трьома Су-35 росіян та побив рекорд Кожедуба: захоплива історія нашого пілота

Скільки "Кинджалів" збили у 2023 році

Україна отримала на озброєння комплекси Patriot у квітні 2023 року. До цього часу українські захисники не мали на озброєнні таких систем та засобів, які б могли збивати аеробалістичні ракети. Однак з появою ЗРК Patriot ситуація змінилася.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по території України кілька десятків ракет типу "Кинджал". Як повідомив Ігнат, сили та засоби ППО змогли збити 15 із цих ракет.

! Більшість ракет типу "Кинджал" була запущена, коли українські захисники не мали озброєння, яке здатне збивати такий тип ракет.

Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "не имеющий аналогов" "Кинджал" Х-47 – ракета М2. Таким чином, продовжується відлік... Стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 тих "Кинджалів", збитих саме системою Patriot,

– розповів Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що Україні необхідно більше систем ППО типу Patriot, адже вони допомагають захищати українське небо не лише від ворожих ракет, а й літаків. Однак Ігнат додав, що нині українські військові мають більше систем захисту, ніж торік.

Скільки ракет запустила Росія від 24 лютого 2022 року

Станом на 21 грудня, за словами Юрія Ігната, Росія запустила по території України понад 7 400 ракет різних типів. Сили та засоби ППО змогли збити близько 1 600 ракет. Втім, Ігнат наголосив, що мовиться про усі типи озброєння – й С-300, й С-400, Х-22 та балістичні ракети.

У Повітряних силах додали, що Росія вже використала близько третини усіх ракет типу С-300 й С-400. Також ворог використав близько 900 балістичних ракет "Іскандер-М".

Також росіяни запустили близько 3 700 "Шахедів", з яких сили та засоби ППО збили 2 900. Тут також варто додати, що окупанти вперше почали їх застосовувати у вересні 2022 року. Тоді для українських захисників це було нове озброєння й показник збиття був нижчим. Втім наразі сили та засоби ППО у середньому знищують близько 80% дронів-камікадзе.