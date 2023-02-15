Готові платити тисячі доларів: які схеми використовують ухилянти для виїзду з України

Українські журналісти розповіли, як зловмисники використовують систему "Шлях", створену для волонтерів, аби втекти за кордон. Ухилянти від військової служби готові платити тисячі доларів, аби втекти з країни.

Розслідування розпочалося з фейкового листа, за допомогою якого син скандального проросійського політика Андрія Портнова Ігор зміг втекти за кордон. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла співредакторка видання "Наші гроші. Львів" Наталія Онисько.

Також цікаво На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вперто вдавав з себе жінку

Відлуння історії Портнова

Першими про дивний виїзд Ігоря Портнова розповіли журналісти "Схем". Вже опісля проєкт "Наші гроші. Львів" звернулися до Львівської ОВА, яка й надала дозвіл на такий виїзд.

В офіційній відповіді ми отримали цей лист, на підставі якого Портнова внесли в систему "Шлях", і він зміг виїхати за кордон. Проаналізувавши цей лист, ми побачили, що він абсолютно підроблений,

– заявила Наталія Онисько.

За її словами, у листі підробили й логотип, і печатку громадської організації. Попри це, на підставі цієї підробки Ігор Портнов зміг виїхати за кордон.

"Коли ми опублікували це розслідування, до нас звернулися представники інших громадських організацій, які розповіли, що це не єдиний випадок. Таке саме відбувалося й з їхніми організаціями", – розповідає журналістка.

Вони надали документи й листи, які вони отримали. На підставі цих документів за кордон виїздили "дивні люди", прикриваючись громадськими організаціями.

Ми почали це розслідувати й з'ясували, що це дуже часто відбувається. І як ми можемо стверджувати, це відбувається щонайменше з липня 2022 року. Таким чином виїхали, кажімо так, сотні людей, які не мали б виїздити з України,

– заявила співредакторка видання "Наші гроші. Львів".

За її словами, крім Портнова, більше гучних імен у цих списках немає. Втім, у всіх цих випадках мовиться про виїзд за кордон за хабарі. І щодо таких випадків є ціла низка кримінальних проваджень, а в одному з випадків навіть є кримінальний вирок.

СБУ "накрила" схему для ухилянтів: дивіться відео

Вартість незаконного виїзду за кордон

Журналістка також розповіла, що ще в липні 2022 року "послуга" з організації незаконного перетину кордону коштувала 2,5 тисячі доларів. А вже в жовтні ця ціна зросла до 4 тисяч доларів з особи.

Вже навіть після виходу нашого розслідування, коли були ще затримання, я там вже бачила ціну в 5 тисяч доларів. Тобто ціни зростають,

– розповіла Наталія Онисько.

Інші шляхи незаконного виїзду за кордон