Десятки тисяч героїв: Садовий відповів, скільки львів'ян воюють на передовій

Андрій Садовий розповів, скільки львів'ян воюють на передовій станом на вересень 2023 року. Мовиться про десятки тисяч героїв.

Мер Львова наголосив, що станом на сьогодні орієнтовно 30 тисяч львів'ян воюють на передовій. Більшість з них – у лавах 24, 80, 125 та 103 бригад.

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Водночас є львів'яни навіть у ВМС ЗСУ. Садовий наголосив, що коли був у відрядженні, то спілкувався з нашими хлопцями.

Як Львів допомагає героям

Садовий наголосив, що з бюджету міста на допомогу воїнам планують витратити до 2 мільярдів гривень. Запити від героїв є щодня. Їх реалізують.

Що найчастіше просять воїни:

велику кількість дронів;

велику кількість спеціального обладнання, необхідного на передовій;

велику кількість спеціалізованої техніки.

Садовий наголосив, що не чув від воїнів жодної зауваги, що місто не купило щось. Допомога воїнам – це пріоритет для Львова та України.

Чи може Львів купити собі Patriot

Раніше Садовий відреагував на вимогу людей придбати ППО для Львова. Мер міста наголосив, що це – неможливо.

Львівська міська рада, і я особисто не маємо юридичного права купувати зброю. Це означає, що така закупівля не може бути здійснена. Ніяк. Немає таких механізмів, які б дозволили нам придбати завтра Patriot,

– заявив Садовий.

У США не продадуть Львову ракети.