Журналістка розповіла, скільки людей залишилося в окупованих Олешках та Голій Пристані
У заблокованих росіянами Олешках, Голій Пристані та прилеглих громадах Херсонщини досі живуть люди. Точної цифри наразі ніхто не має, однак йдеться про немалу кількість людей.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. Росіяни не підвозять продукти до цих громад, а під'їзди до міст взагалі замінували. Не кожен наважується йти пішки по 20 – 30 кілометрів до сусідніх населених пунктів.
Скільки людей залишається в Олешках та Голій Пристані?
Як наголосила Вірлич, були різні оцінки щодо того, скільки людей проживає в цих громадах. Найчастіше лунало число 5 – 6 тисяч. Йшлося також про те, що в Олешках проживає близько 50 дітей, в Голій Пристані – 250.
Порахувати точно нереально. Але знаю, що діти там були. Десь до 2 тисяч цивільних зараз в Олешках, до 4 тисяч – в Голій Пристані та громадах поруч,
– розповіла журналістка.
Вже неодноразово були випадки, коли місцеві вибиралися на підконтрольні Україні території. Вони розповідають, що люди вкрай виснажені. При цьому в громадах панують проукраїнські настрої. Немає такого, що там здебільшого залишилися "ждуни".
Журналістка розповіла, скільки людей живе в Олешках та Голій Пристані: дивіться відео 24 Каналу
Додамо, що Сили оборони України продовжують допомагати місцевим на лівобережжі Херсонщини. Нещодавно захисники провели вже другу успішну операцію з доставки гуманітарної допомоги. Все знову вдалося організувати за допомогою дронів.