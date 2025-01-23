"Це може бути більше або менше": Зеленський пояснив свої слова про 200 тисяч миротворців
- Президент Зеленський уточнив, що кількість миротворців в Україні може змінюватися залежно від чисельності ЗСУ, і він не заявляв про необхідність 200 тисяч миротворців.
- Зеленський наголосив, що Україні потрібна армія в мільйон солдатів для стримування російських військ, а кількість миротворців залежатиме від чисельності української армії.
- Якщо чисельність ЗСУ зменшиться, то може знадобитися відповідна кількість миротворців для компенсації.
Президент Володимир Зеленський уточнив свою заяву щодо можливої чисельності миротворчих сил в Україні. Він зазначив, що їх кількість може змінюватися – як збільшуватися, так і зменшуватися, залежно від чисельності ЗСУ.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв’ю Bloomberg на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Він зазначив, що в Україні повинна бути мільйонна армія задля стримування російських військ.
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Скільки миротворців потрібно Україні для безпеки
Зеленський заперечив, що заявляв про необхідність розміщення в Україні 200 тисяч миротворців.
Я не сказав, до речі, що нам потрібно 200 тисяч. Журналіст запитав, я сказав – це може бути більше, може бути менше,
– пояснив президент.
Президент зазначив, що для стримування російських військ Україні потрібна армія чисельністю в мільйон солдатів. Від чисельності ЗСУ залежатиме і необхідна кількість миротворчого контингенту.
"Якщо ми зменшимо армію на 200 тисяч, на 300 тисяч, на 500 тисяч – це буде говорити, що замість цього потрібні інші війська у тій кількості, на яку ми зменшились. Ось про що я говорив", - уточнив Зеленський.
Нагадаємо, що раніше на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України озвучив цифру у 200 миротворців, для безпеки України. Він також підкреслював, що така кількість є мінімальною для захисту від російських сил.