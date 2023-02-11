Не готові брати до рук зброю: скільки німців готові боронити країну від нападу Росії

В Україні не раз повторювали з початку повномасштабної війни, що надаючи зброю нашим військовим, Захід допомагає й собі. Адже таким чином допомагає стримувати та знищувати навалу, з якою мало хто готовий зіткнутися.

Це, зокрема, підтвердило й репрезентативне опитування YouGov у Німеччині. Згідно з його даними, у разі війни там лише 5 відсотків пішли б добровольцями у військо, а 6 – очікували б призову.

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Про що питали німців

Опитування щодо готовності стати на захист держави у випадку повномасштабної війни провели серед 2 тисяч повнолітніх виборців.

Припустімо, що є ознаки військового нападу на Німеччину, порівнянні з нападом Росії на Україну, який почався в лютому 2022 року. Як ви думаєте, що б ви особисто вчинили в такій ситуації?

– запитали в YouGov.

Також в опитуванні німці поділилися своїми думками щодо повернення держави до призовної армії, а також розповіли про вміння користуватися вогнепальною зброєю.

Результати опитування

Дослідження показало, що у випадку повномасштабної війни кожен третій громадянин Німеччини намагався б продовжувати своє звичне життя, а кожен четвертий якнайшвидше покинув би країну. При цьому частка готових виїхати з Батьківщини більша серед молодого покоління.

Цікаво, що бажання захищати країну найбільше виявили виборці "Зелених". Також з результатів опитування видно, що особливих відмінностей між Сходом і Заходом практично немає.

Щодо вміння користуватися зброєю, то на момент опитування 23 відсотки учасників заявили про такі навички, а 74 відповіли, що не вміють цього робити. 3 відсотки опитаних не надали жодної інформації.

Не однозначна думка у німців й щодо повернення призовної армії у найближче десятиліття. Так, 42 відсотки опитаних припускають, що військова служба повернеться, а 37 відсотків не вірять у це. Натомість 21 відсоток опитаних не наважилися судити або не хотіли нічого про це говорити.

Наразі у Німеччині діє лише контрактна армія. Призов у цій державі призупинили з липня 2011 року.