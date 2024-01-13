Пожежа у ТРЦ "Космополіт": серед постраждалих у Києві є дитина
Джерело:Віталій Кличко
Віталій Кличко поділився подробицями щодо пожежі у ТРЦ "Космополіт". Мер Києва назвав кількість постраждалих та розповів про їхній стан.
Віталій Кличко повідомив про 3 постраждалих. Нагадаємо, що пожежа у торгово-розважальному центрі "Космополіт" сталася на 4 поверсі.
До теми Пожежу у ТРЦ "Космополіт" ліквідували: скільки людей звернулось по допомогу
Що відомо про постраждалих
Міський голова заявив, що постраждалі звернулися по допомогу до лікарів.
До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополіт" – жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торговельному центрі. Всі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння,
– сказав Кличко.
Двоє дорослих та дитина отримали медичну допомогу на місці. Вони відмовилися від госпіталізації.
Що відомо про пожежу
У суботу, 13 січня, сталася пожежа у дитячій кімнаті у ТРЦ "Космополіт". Він розташований у Соломʼянському районі Києва.
Міський голова повідомляв о 16:23 про те, що екстрені служби виїхали на місце. З ТРЦ евакуювали близько 200 людей.
Пізніше Кличко написав о 18:13, що пожежу на 4 поверсі вже ліквідували. Рятувальники поділилися кадрами з місця подій.
У Києві горів ТРЦ "Космополіт"/ Фото ДСНС
Інші пожежі у Києві
- Нещодавно на вулиці Березняківській сильно горіла автомийка. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
- Не так давно на вулиці Градинській тролейбус №37А загорівся прямо під час руху. У "Київпастрансі" запевнили, що він був справним та пройшов всі необхідні процедури перед виходом на маршрут. Всі пасажири вчасно вибігли з транспорту, тому серед них ніхто не постраждав.
- Раніше на вулиці Татарській загорілася квартира в одній з багатоповерхівок. Під час пожежі людина випала з 14 поверху, а потім пролунав вибух. На жаль, цей чоловік загинув.