Нічне полювання на "Шахеди": скільки повітряних цілей Сили ППО знищили вночі

У ніч на 15 липня 2023 року російські війська атакували Україну 6 ударними дронами типу "Шахед" з Південного напрямку.

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли про те, скільки цілей вдалось знищити під час атаки.

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Сили та засоби Повітряних сил на Півдні та Сході країни знищили 4 ворожі ударні дрони "Шахеди",

– йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби 14 липня (окрім 16 ворожих "Шахедів", збитих вночі), протиповітряна оборона знищила:

3 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала"),

оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала"), а також 3 ударні дрони типу "Ланцет".

На Запоріжжі – влучання

Зауважимо, що внаслідок нічної атаки є влучання у Запорізькій області – пошкоджено об'єкт інфраструктури. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Крім того, ушкоджень зазнав і житловий фонд. Зокрема, у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна.

До слова, у ніч з 13 липня до ранку 14 липня росіяни атакували Україну 17 ударними "Шахедами" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).