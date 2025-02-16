Збито понад 850 цілей, уражено пункти управління ворога: ПС відзвітували про роботу за тиждень

Російські війська цього тижня продовжили атакувати Україну різними засобами повітряного нападу. По ворожих цілях відпрацювали наші сили протиповітряної оборони.

В результаті бойової роботи вдалося знищити понад 850 повітряних цілей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки ворожих цілей знищено

Протягом тижня – з 10 лютого по 16 лютого нашою протиповітряною обороною збито понад 852 засоби повітряного нападу противника:

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

1 крилату ракету Х-101;

1 керовану авіаційну ракету;

479 ударних БпЛА типу Shahed;

255 розвідувальних БпЛА;

110 БпЛА інших типів.

️ За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:

88 – винищувальне авіаційне прикриття;

36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

6 – повітряна розвідка.

Пілоти Повітряних Сил ЗСУ завдали десятки авіаударів по позиціях агресора бомбами і ракетами різних типів.

Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що за тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено:

272 розвідувальних вильотів БПЛА;

72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.

Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано: