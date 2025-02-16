Збито понад 850 цілей, уражено пункти управління ворога: ПС відзвітували про роботу за тиждень
- Протягом цього тижня протиповітряною обороною збито понад 852 засоби повітряного нападу ворога.
- Також пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
Російські війська цього тижня продовжили атакувати Україну різними засобами повітряного нападу. По ворожих цілях відпрацювали наші сили протиповітряної оборони.
В результаті бойової роботи вдалося знищити понад 850 повітряних цілей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Скільки ворожих цілей знищено
Протягом тижня – з 10 лютого по 16 лютого нашою протиповітряною обороною збито понад 852 засоби повітряного нападу противника:
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-101;
- 1 керовану авіаційну ракету;
- 479 ударних БпЛА типу Shahed;
- 255 розвідувальних БпЛА;
- 110 БпЛА інших типів.
️ За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:
- 88 – винищувальне авіаційне прикриття;
- 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
- 6 – повітряна розвідка.
Пілоти Повітряних Сил ЗСУ завдали десятки авіаударів по позиціях агресора бомбами і ракетами різних типів.
Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що за тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено:
- 272 розвідувальних вильотів БПЛА;
- 72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.
Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано:
- 67 чоловік живої сили;
- 4 одиниці спеціальної техніки;