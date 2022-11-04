Скільки ракет і дронів росіяни запустили по Україні за тиждень: відповідь Генштабу ЗСУ

Російські загарбники продовжують атакувати Україну ракетами та безпілотниками. Також окупанти намагаються активно проводити повітряну розвідку.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу. До речі, стало відомо, що наразі певний запас ракет звозиться з місць зберігання, обслуговується та готується до наступного етапу масованих ударів.

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Скільки ракет і дронів ворог запустив по Україні за тиждень

За тиждень – з 27 жовтня по 3 листопада – росіяни запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по різних об'єктах України.

Також загарбники намагаються активно проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотників у Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях.

Громов наголосив, що українські захисники протидіють всіма наявними засобами, зокрема сучасними засобами РЕБ. За його словами, 31 жовтня у Харківській області за допомогою антидронової рушниці перехопили БПЛА "Орлан-10".

Окрім цього, на правому березі Дніпра помітили збільшення застосування ворожої тактичної та армійської авіації, яка виконує свої польоти здебільшого з тимчасово окупованого Криму. Однак ЗСУ упродовж тижня ліквідували 4 літаки та 9 вертольотів окупантів.

Російські пілоти бояться залітати в зону дії нашої ППО, тому кількість збитих літальних апаратів противника порівняно невелика,

– зазначив Громов.

Чому важко збивати російські ракети Х-32

Нещодавно військовий експерт Роман Світан розповів 24 каналу, що у ракеті Х-32 Росія збільшила дальність запуску до 1000 кілометрів, принаймні так заявляють виробники, та додала активну головку самонаведення. Це зробило ракету більш точною. Якщо у Х-22 ймовірне відхилення від цілі – 300 метрів, то у Х-32 – лише кілька метрів.

За словами експерта, ракета Х-32 справді дуже складно збити. Вона вертикально падає ледь не каменем зверху на ціль з дуже великою швидкістю – до 5 звукових швидкостей.

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