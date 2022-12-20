Скільки ракет і шахідів Росія вже запустила по енергомережі України: цифра шокує
Росія навмисно атакує енергетичні об'єкти, аби завдати українцям більших страждань. Перед ударами російських військових консультують фахівці з енергетики.
Так, від початку війни Росія запустила понад 1000 важких ракет і дронів-камікадзе по енергетичних об'єктах України. Кремль переслідує свою головну мету – повністю знеструмити нашу країну – вважає голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Актуально На Київщині неможливо забезпечити почергову подачу світла: ситуація може тривати 2 – 3 доби
За його словами, використання такої кількості боєприпасів для ударів робить російські атаки на українську енергомережу найбільшою в історії подібною кампанією.
Росія вже запустила понад 1000 важких ракет і дронів-камікадзе саме по українських електромережах. Це робить цю кампанію проти енергосистеми найбільшою в історії людства... Від цього зараз страждають мільйони українців, які відключені від електрики,
– сказав він.
Окупантів консультують енергетики
Також Кудрицький зазначив, що російські фахівці з енергетики, ймовірно, дають консультації окупантам для вибору цілей.
Крім цього, російські загарбники підбирають для атак чітко ті періоди часу, коли очікується похолодання. Вони так роблять, щоб відключити від мережі системи водопостачання й опалення і знищити критично важливу інфраструктуру.
Актуально про наслідки терористичних атак
- Останні атаки дронами південних та центральних областей країни призвели до складної ситуації з енергозабезпеченням.
- На Київщині близько 80% споживачів залишаються без світла. Повернутись до погодинних графіків подачі електроенергії наразі неможливо.
- Очільник Київської ОВА повідомив, що блекаут, ймовірно, триватиме ще 2 – 3 дні, тобто до 23 грудня. Водночас енергетики роблять усе можливе, аби пришвидшити заживлення мережі.