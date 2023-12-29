Наймасованіша атака з повітря: скільки ракет та дронів знищили сили ППО
29 грудня 2023, 10:56Читать новость на русском
Джерело:Валерій Залужний
Росія 29 грудня скоїла чергову масовану ракетну атаку по Україні. На щастя, захисники українського неба знищили десятки дронів та ракет.
Микола Олешук назвав цю атаку – наймасованішою з повітря. Загалом захисники українського неба знищили 114 із 158 повітряних цілей.
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Валерій Залужний уточнив, що героям вдалося ліквідувати:
- 27 "Шахедів";
- 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Залужний назвав факти про масовану ракетну атаку
- Розпочав масовану атаку ворог з запуску "Шахедів". Вони летіли з північного та південно-східного напрямку, а згодом взяли курс на Захід. Загалом зафіксували 36 дронів-камікадзе.
- А вже близько 03:00 ворог підняв у небо бомбардувальники Ту-95МС. Загалом мовиться про 18 літаків. На рубежі пуску вони вийшли близько 06:00 й запустили не менше 90 крилатих ракет.
- Також орієнтовно о 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3. Вони випустили крилаті ракети у напрямку Півночі, а також – центральних областей.
- Водночас час окупанти обстріляли Харків зенітними керованими ракетами С-300.
- Вже о 06:30 зафіксували зліт 5 винищувачів МіГ-31К. Вони запустили 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області.