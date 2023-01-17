Наскільки загрозливими є 44 ракети у Чорному морі і чи може Росія атакувати зі Середземного моря

Загроза ракетної атаки з півдня залишається вкрай високою. На бойовому чергуванні Чорноморського флоту ворожої держави перебуває декілька кораблів, що мають на озброєнні близько чотирьох десятків небезпечних ракет. Детально про ситуацію розповіли в Повітряних силах.

Станом на ранок 17 січня було відомо, що у Чорному морі є 6 російських кораблів-ракетоносіїв, на яких може бути аж 44 ракети типу "Калібр". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону відповів, чи може ворог використати усе наявне озброєння для удару по нашій державі.

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Яку кількість ракет переважно використовують окупанти

Зі слів Ігната зрозуміло, що скільки б кораблів не було на чергуванні, ворог все одно їх усіх не використовуватиме на повну потужність. Власне, це підтверджує статистика за останні місяці.

Так, це (44 ракети – 24 Канал) потенційна кількість, яка може перебувати на їхніх кораблях. Однак ми беремо статистику за вересень, жовтень листопад і грудень: скільки "Калібрів" випускалось під час атак. Від 10 до 15 – максимум. Це відповідь на те, чи мають вони там ті "Калібри" та чи готові вони їх всі випускати одночасно,

– сказав Ігнат.

Водночас він згадав, що ракет типу Х-555 та Х-101 під час масованих обстрілів ворог міг випустити близько 55 штук, хоча, за попередньою інформацією, мав на озброєнні їх аж 100. Можна констатувати, що загарбники переважно випускають близько половини з наявних ракет. А іноді – і менше.

Чи є загроза атаки на Україну зі Середземного моря

Один бомбардувальник Ту-95 може містити аж 8 ракет. Проте росіяни, як правило, використовують такі літаки для запуску всього половини ракет від потенційно можливої кількості – себто вони випускають 3 чи 4 ракети з 8 можливих.

Під час цього ж включення речник Повітряних Сил також розповів, що відбувається з ворожими кораблями у Середземному морі. Зокрема, він подякував Туреччині, яка чітко дотримується усіх конвенцій та не пускає російські кораблі далі за свої протоки.

Те, що вони мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "Калібри". Я думаю, що це навряд чи вони зроблять,

– зазначив спікер.

Остання масована ракетна атака: які ракети використовували росіяни