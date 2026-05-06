У ГУР розповіли, скільки ракет має Росія та яку кількість зброї виготовляє щомісяця

Росія продовжує атакувати українські міста ракетами та безпілотниками. Проте в ГУР заявили, що бойові арсенали країни-агресора не спустошуються.

Москва навпаки намагається суттєво збільшити виробничі потужності. Про це повідомило ГУР для NV.

Скільки ракет накопичила Росія?

Станом на квітень 2026 року Росія мала:

до 200 ракет "Іскандер-М";

до 110 ракет "Іскандер-К";

до 100 ракет "Кинджал";

до 460 ракет "Калібр";

до 690 ракет "Онікс";

до 120 ракет "X-101";

до 350 ракет "X-22/32";

до 230 ракет "Циркон";

до 50 ракет "KN-23";

до 450 ракет "РМ-48У";

до 25 ракет "Х-69";

до 2,6 тисячі ракет "Х-29/31/35/58/59";

до 10 ракет "Орешник".

В ГУР зазначили, що станом на 1 грудня 2025 року Росія мала приблизно такі ж запаси ракет, лише кількість Кинджалів була меншою.

Також Москва продовжує виготовляти ще більше ракет. За даними ГУР країна-агресор за 1 місяць може створити:

"Іскандер-М" до 60 одиниць;

"Іскандер-К" до 10 одиниць;

"Кинджал" до 10 одиниць;

"Калібр" до 25 одиниць;

"X-101"до 70 одиниць;

"X-32" до 8 одиниць;

"Онікс" до 5 одиниць;

"Циркон" до 3 одиниць;

"Х-35" близько 20 одиниць;

"Х-69" до 5 одиниць;

"РМ-48У" до 40 одиниць;

" Х-29/31/35/58/59" до 50 одиниць.

Проте у грудні 2025 року Росія все ж виготовляла більше озброєння, а кількість створених ракет зараз значно зменшилася.

Важливо! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що головний страх Путіна – стратегічний провал на фронті, що може викликати внутрішні протести і крах режиму. Російський диктатор боїться можливостей України і намагається демонструвати силу, але ядерний шантаж не працює.

Що ще відомо про російську зброю?

Росія стикається з серйозними проблемами у стратегічній авіації, що змушує її шукати нові способи запуску крилатих ракет.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Росія переходить до дешевших та менш точних варіантів озброєння, що свідчить про деградацію її військових спроможностей.

Головне управління розвідки опублікувало схеми та будову російського БпЛА "Клин", який працює через штучний інтелект. Дрон має фюзеляж типу "дельта-крило" довжиною 1,6 метра та розмахом крил 1,9 метра, летить зі швидкістю 300 км/год.