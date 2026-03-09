Менше ніж пішло у США за 3 дні війни в Ірані: скільки ракет Patriot Україна отримала за 4 роки

Україна направила на Близький Схід своїх експертів з безпілотників, аби допомогти США та країнам Перської затоки ефективно протидіяти іранським "Шахедам". Наразі вони намагаються збивати дешеві дрони дорогими ракетами.

Тільки за перші три дні війни з Іраном країни Близького Сходу використали понад 800 ракет Patriot. Їх застосували для відбиття понад 2 тисяч іранських ударних дронів і більш ніж 500 балістичних ракет. Про це пише The New York Times.

Що відомо про дефіцит ракет для Patriot?

Радник президента Зеленського Дмитро Литвин зазначив, що за всі 4 роки війни Україна отримала лише близько 600 таких сучасних ракет Patriot.

Ракети для Patriot зараз у дефіциті. У 2025 році військовим різних країн поставили лише 620 найсучасніших ракет Patriot – і це був рекордний показник.

На початку повномасштабного вторгнення Україна теж іноді збивала "Шахеди" дорогими ракетами або навіть ще дорожчими перехоплювачами Patriot. Але це швидко стало економічно невигідним. Вартість виробництва одного "Шахеда" може сягати 50 тисяч доларів. Водночас одна ракета-перехоплювач комплексу Patriot американського виробництва коштує понад 3 мільйони доларів.

Тому Україна адаптувалася. Тепер для боротьби з БпЛА вона використовує великокаліберні кулемети, дешевші ракети з винищувачів F-16, засоби радіоелектронної боротьби та власні дрони-перехоплювачі.