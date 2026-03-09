Менше ніж пішло у США за 3 дні війни в Ірані: скільки ракет Patriot Україна отримала за 4 роки
- Україна відправила експертів з безпілотників на Близький Схід, щоб допомогти США та країнам Перської затоки боротися з іранськими дронами.
- За 4 роки війни Київ отримав близько 600 ракет Patriot, тоді як за три дні конфлікту з Іраном було використано понад 800 таких ракет.
Україна направила на Близький Схід своїх експертів з безпілотників, аби допомогти США та країнам Перської затоки ефективно протидіяти іранським "Шахедам". Наразі вони намагаються збивати дешеві дрони дорогими ракетами.
Тільки за перші три дні війни з Іраном країни Близького Сходу використали понад 800 ракет Patriot. Їх застосували для відбиття понад 2 тисяч іранських ударних дронів і більш ніж 500 балістичних ракет. Про це пише The New York Times.
Що відомо про дефіцит ракет для Patriot?
Радник президента Зеленського Дмитро Литвин зазначив, що за всі 4 роки війни Україна отримала лише близько 600 таких сучасних ракет Patriot.
Ракети для Patriot зараз у дефіциті. У 2025 році військовим різних країн поставили лише 620 найсучасніших ракет Patriot – і це був рекордний показник.
На початку повномасштабного вторгнення Україна теж іноді збивала "Шахеди" дорогими ракетами або навіть ще дорожчими перехоплювачами Patriot. Але це швидко стало економічно невигідним. Вартість виробництва одного "Шахеда" може сягати 50 тисяч доларів. Водночас одна ракета-перехоплювач комплексу Patriot американського виробництва коштує понад 3 мільйони доларів.
Тому Україна адаптувалася. Тепер для боротьби з БпЛА вона використовує великокаліберні кулемети, дешевші ракети з винищувачів F-16, засоби радіоелектронної боротьби та власні дрони-перехоплювачі.
Нагадаємо, що ще до початку бойових дій в Ірані Україні бракувало ракет для систем Patriot. Під час масованих російських атак на енергетичні об'єкти. Захисникам буквально нічим було перехоплювати ворожу балістику. Тоді Володимир Зеленський критикував європейських союзників за повільні або недостатні поставки ракет для ППО.
Війна в Ірані загострила проблему з ракетами для Patriot в Україні. Тому президент запропонував США та країнам Близького Сходу взаємовигідну угоду. Київ поділиться з ними досвідом боротьби з безпілотниками і передасть свої дрони-перехоплювачі, а ті нададуть йому ракети PAC-3.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що лише перший тиждень бойових дій в Ірані коштував приблизно 40 мільярдів доларів. Це, за оцінкою Стубба, майже дорівнює річним витратам європейських країн на підтримку України. Він також зазначив, що загалом із 2022 року країни Європи надали Україні допомогу на суму близько 250 – 300 мільярдів євро (приблизно 290 – 350 мільярдів доларів). Фінський лідер зауважив, що війна в Україні могла б закінчитися швидше, якби Київ отримав рівень протиповітряної оборони, подібний до того, який країни Перської затоки розгорнули протягом першого тижня конфлікту.