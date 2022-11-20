Росія випустила понад 4 700 ракет за 270 днів війни, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 20 листопада звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії. Він розповів, що за 270 днів повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.

Глава держави почав своє звернення з розповіді про типовий день в Україні. У вівторок, 15 листопада, російські окупанти випустили по українських містах майже 100 ракет.

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Російські окупанти атакують українські міста

Президент розповів, що росіяни 15 листопада випустили майже 100 ракет проти українських міст – житлових будинків, підприємств, електростанцій.

Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики,

– додав Зеленський.

Він зауважив, що усі знають, яку страшну війну Росія веде проти України та як українці хочуть повернути мир.

"Усі ви могли почути, що ми для цього пропонуємо. Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований", – наголосив глава держави.

За його словами, українська формула миру це:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

"Кожен з цих пунктів – це конкретні рішення, те, що потрібно зробити для безпеки. Російська агресія не просто припиниться – будуть відновлені стабільність і передбачуваність для всіх у світі. Ось чому наша формула миру – це формула миру для світу", – заявив Зеленський.

Президент запропонував усім лідерам сумлінних країн обрати той елемент цієї формули, який вони можуть допомогти реалізувати Україні. Адже наша держава справді бажає миру. Однак для того, щоб його відновити, українці потребують підтримки. Саме тому Зеленський звернувся до учасників міжнародної організації співробітництва франкомовних країн світу Франкофонія.

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Україна завжди допомагає

Зеленський розповів, що десятки країн у світі, чия безпека безпосередньо залежить від співпраці з Україною, точно знають, що наша держава завжди допомагає.

Цьогоріч це знову підтвердилося. Коли Росія заблокувала Чорне море й наші порти, сотні мільйонів людей у різних країнах опинилися на межі жорстокої продовольчої кризи. Коли нам вдалося відновити наш експорт і повернути на продовольчий ринок мільйони тонн української аграрної продукції, нарешті почало з'являтися відчуття стабільності,

– додав президент.

За його словами, саме тому так важливо зупинити російську агресію. Адже мовиться не лише про Україну, яку Росія намагається захопити, і не просто про нашу землю й ресурси, які країна-терористка хоче привласнити. Мовиться про більше, зокрема:

стабільність для всіх у світі,

спільну радіаційну безпеку – щоб жодна російська ракета не вдарила по українських атомних станціях,

спільну енергетичну безпеку – щоб нарешті припинилася дестабілізація енергоринків, яку Росія використовує як зброю,

спільну продовольчу безпеку – щоб у людей на столах елементарно була їжа.

"Мир в Україні – це мир і для вас. Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", – заявив глава держави.

Він наголосив, що потрібно це зупинити. Для цього слід зупинити російську агресію.

"Я завжди це кажу: повернення миру можливе! Але це можливо, коли кожен у світі розуміє, що ніхто у світі не заслуговує жодного дня терору. Дякую вам за увагу! Дякую вам за підтримку! Слава Україні!" – підсумував президент.

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