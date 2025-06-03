Скільки та які ракети Росія має в запасі: оновлені дані від ГУР

У російської армії є запас ракет, які вона здатна запускати по Україні. Країна-агресорка також інтенсивно виробляє нове озброєння.

Цими ракетами Росія може завдати удар у відповідь на українську операцію зі знищення російських літаків. Про кількість ракет, які має ворожа армія, 24 Канал розповідає з посиланням на NV.

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Чи здатна Росія продовжувати масовані ракетні удари по Україні

У The New York Times, посилаючись на американських офіційних осіб, написали, що Росія може вдарити дронами по цивільній інфраструктурі України, а також обстріляти енергетичну систему. Провести атаки росіяни можуть після атаки на їхні стратегічні аеродроми в межах операції "Павутина" та інших ударів по ворожих об'єктах.

На запит видання NV в українському Головному управління розвідки зазначили, що в Росії є достатньо ресурсів для нових атак. У середині травня в арсеналі ворога було:

майже 600 одиниць балістичних ракет "Іскандер-М";

понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал";

майже 300 одиниць крилатих ракет "Іскандер-К";

більше ніж 300 одиниць крилатих ракет X-101;

понад 400 одиниць крилатих ракет "Калібр";

до 300 одиниць крилатих ракет X-22/32;

700 крилатих ракет "Онікс" і гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон";

60 балістичних північнокорейських ракет KN-23;

близько 11 000 одиниць зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.

Ракетні запаси Росія здатна поновлювати щомісяця. Країна-агресорка за цей період виготовляє десятки повітряних цілей. Так у ГУР зазначають, що для Росії не важко виготовити за місяць:

60−70 одиниць "Іскандер-М";

10−15 одиниць "Кинджалів";

20−30 одиниць "Іскандер-К";

60−70 одиниць Х-101;

25−30 одиниць "Калібрів";

до 10 одиниць Х-22;

20−30 одиниць "Оніксів" та "Цирконів".

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що загроза атак з боку ворога є постійно. Ресурси для цього є, але поки що конкретних сигналів про можливі обстріли немає.