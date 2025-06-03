Скільки та які ракети Росія має в запасі: оновлені дані від ГУР
- Росія має значні запаси ракет, зокрема "Іскандер-М", "Кинжал", "Калібр" та інші, які здатна поновлювати щомісяця.
- Росія може завдати ударів по Україні дронами та ракетами, але наразі немає конкретних сигналів про можливі обстріли.
У російської армії є запас ракет, які вона здатна запускати по Україні. Країна-агресорка також інтенсивно виробляє нове озброєння.
Цими ракетами Росія може завдати удар у відповідь на українську операцію зі знищення російських літаків. Про кількість ракет, які має ворожа армія, 24 Канал розповідає з посиланням на NV.
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Чи здатна Росія продовжувати масовані ракетні удари по Україні
У The New York Times, посилаючись на американських офіційних осіб, написали, що Росія може вдарити дронами по цивільній інфраструктурі України, а також обстріляти енергетичну систему. Провести атаки росіяни можуть після атаки на їхні стратегічні аеродроми в межах операції "Павутина" та інших ударів по ворожих об'єктах.
На запит видання NV в українському Головному управління розвідки зазначили, що в Росії є достатньо ресурсів для нових атак. У середині травня в арсеналі ворога було:
- майже 600 одиниць балістичних ракет "Іскандер-М";
- понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал";
- майже 300 одиниць крилатих ракет "Іскандер-К";
- більше ніж 300 одиниць крилатих ракет X-101;
- понад 400 одиниць крилатих ракет "Калібр";
- до 300 одиниць крилатих ракет X-22/32;
- 700 крилатих ракет "Онікс" і гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон";
- 60 балістичних північнокорейських ракет KN-23;
- близько 11 000 одиниць зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.
Ракетні запаси Росія здатна поновлювати щомісяця. Країна-агресорка за цей період виготовляє десятки повітряних цілей. Так у ГУР зазначають, що для Росії не важко виготовити за місяць:
- 60−70 одиниць "Іскандер-М";
- 10−15 одиниць "Кинджалів";
- 20−30 одиниць "Іскандер-К";
- 60−70 одиниць Х-101;
- 25−30 одиниць "Калібрів";
- до 10 одиниць Х-22;
- 20−30 одиниць "Оніксів" та "Цирконів".
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що загроза атак з боку ворога є постійно. Ресурси для цього є, але поки що конкретних сигналів про можливі обстріли немає.