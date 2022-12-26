На скільки атак Росії ще вистачить ракет: несподівана відповідь Буданова
Джерело:LIGA.net
Росія, ймовірно, готується до чергового терористичного удару по Україні. На порядку денному питання – на скільки атак країні-терористці ще вистачить ракет.
Країна-окупантка вже вийшла на критичний дефіцит "Калібрів". Олексій Арестович заявив, що у Росії станом на кінець 2022 року залишалось 460 – 500 крилатих ракет.
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Кирило Буданов в інтерв'ю назвав меншу цифру.
Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70 – 75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі,
– заявив очільник української розвідки.
Буданов зауважив, що спершу Росія скоювала теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури України раз на тиждень. Згодом – раз на 10 днів. А тоді – раз на два тижні. Наразі – ще довше.
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