В ГУР розповіли, скільки далекобійних ракет Росія здатна виготовляти щомісяця
Андрій Юсов розповів, що виробництво російських ракет залишається критично залежним від імпортних компонентів. Попри це Росія може виготовляти понад 100 далекобійних ракет різних типів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Юсова в етері "Новини.LIVE". Водночас загальний арсенал Росії наразі становить понад 1400 ракет.
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Скільки ракет може виготовляти Росія
За словами Юсова, Росія щомісяця може виготовити:
- 40 – 50 ракет типу "Іскандер";
- 30 – 50 ракет "Калібр";
- близько 50 ракет Х-101.
Юсов підкреслив, що виготовлення цих ракет сильно залежить від імпортних компонентів. Тому суворе дотримання санкційного контролю є ключовим для обмеження військових можливостей країни-агресора.
Думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал чи запас у ворога, ні, це не так, тому до кожної тривоги треба ставитись відповідально. Сили безпеки і оборони працюють над відбиттям в тому числі і повітряних атак, і повітряних загроз,
– зазначив представник ГУР
Крім того, за оцінками ГУР, на сьогодні арсенал Росії налічує приблизно 1 400 далекобійних ракет.
Скільки у Росії є ракет різних типів:
- 350 "Калібрів";
- 500 "Оніксів";
- понад 50 "Кинджалів";
- 130 "Іскандерів";
- понад 400 ракет типів Х-101, Х-55 і Х-35.