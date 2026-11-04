Арсенал терору: скільки ракет накопичила та виробляє Росія

Станом на жовтень 2026 року Росія накопичила до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. Попри санкції, російський ВПК щомісяця виготовляє понад 200 одиниць далекобійного озброєння.

Такими оцінками Головне управління розвідки МО України поділилося 4 листопада. Із понад 200 ракет, які ворожий ВПК збирає щомісяця, до 110 одиниць припадає саме на балістичне озброєння. Водночас випуск деяких ракет росіянам довелося екстрено зупинити чи відправити на доопрацювання через технічний брак.

Скільки та яких ракет має Росія

За даними воєнної розвідки, поточні запаси балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" становлять приблизно 115 одиниць. Російські заводи стабільно випускають близько 65 таких ракет щомісяця, паралельно створюючи їхню модернізовану версію з прогнозованою дальністю 550 – 700 кілометрів.

Запаси зенітних ракет РМ-48У до комплексів С-400 оцінюють у 400 одиниць, а темпи їхнього щомісячного виробництва сягають 40 штук.

Також ворог накопичив понад 600 протикорабельних ракет 3М55 "Онікс", які отримали посилену бойову частину та більшу дальність для атак по землі. За останні сім місяців росіяни виготовили понад 55 таких ракет.

Натомість запаси гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон" перевищують 120 одиниць, проте їхній темп випуску помітно нижчий – понад 30 одиниць за 7 місяців.

Виробництво аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" окупанти тимчасово призупинили через серйозні проблеми з точністю. Ці виробничі лінії переорієнтували на випуск іншого балістичного озброєння.

Для масованих обстрілів Росія активно використовує крилаті ракети Х-101. Щомісяця їх планують випускати понад 80 одиниць, і деякі підприємства навіть перевищують цей план. Проте розвідка фіксує постійні технічні неполадки – ракети мають проблеми зі сходженням з літаків, через що цілі партії повертають на заводи для ремонту.

Крилатих ракет 3М14 "Калібр" у ворожому арсеналі налічується понад 450 одиниць. Російські підприємства збирають близько 29 "Калібрів" на місяць, однак більшість із них агресор ховає у стратегічний резерв для потреб флотів.

Раніше радник президента з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав, що противник накопичує ракети та дрони для зимових атак.

Також українська розвідка повідомляла, що для виготовлення "Іскандерів" ворожі підприємства досі застосовують іноземні верстати.