Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, – розвідка

Під час кожної масованої ракетної атаки Росії випускає по Україні десятки, якщо не сотні ракет. У Головному управлінні розвідки зазначили, що високоточної зброї в Росії майже не залишилось, але є ще певні види ракет.

У понеділок, 5 грудня, загарбники вкотре планували атакувати критичну інфраструктуру нашої держави, залишити людей без світла, однак наші, українські системи ППО спрацювали блискуче. Невідомо точно, скільки ракет залишилось в російських окупантів та скільки ворог ще буде намагатися нас обстрілювати, але представник розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зробив припущення щодо запасів високоточного арсеналу Кремля.

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"Ракет С-300 ще багато"

Очевидно, що високотехнологічного озброєння в загарбників майже не залишилось, але є ракети С-300, якими вони можуть надалі обстрілювати міста України, а найбільше – прифронтові регіони.

На жаль, ми прогнозували, що така атака можлива. Українські протиповітряна оборона та енергетики готові. Ракет С-300 у росіян ще багато, тому прифронтові міста – Запоріжжя, Херсон, Харків, Сумська область можуть сильніше страждати від терору, але ми впораємося,

– сказав він.

Також Юсов підкреслив, що Росія – це держава-терористка та світ бачить її злочини проти цивільної, мирної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів.

Як ППО "відпрацювало" по ворожих ракетах

Зверніть увагу! Масований обстріл 5 грудня був не такий масштабний, як попередні, однак це винятково через те, що показники запасів технологічного озброєння впали до критичних. Відповідно, Росія не так часто може дозволити собі ракетні удари.

Після закінчення повітряної тривоги та масованого ракетного обстрілу Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію. Зокрема, він розповів про роботу систем протиповітряної оборони та відновлювальні роботи в енергетичній системі. За його словами, "більшість ракет збила ППО", а спеціалісти працюють над тим, аби відновити електропостачання.

Зауважмо, що глава держави не сказав, скільки саме повітряних цілей уразили Повітряні Сили, однак пізніше там констатували, що знищили 60 з 70 ракет окупантів.



Підсумки масованого обстрілу 5 грудня / Повітряні Сили