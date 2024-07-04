Топпосадовець НАТО розкрив, скільки насправді Росія витрачає на оборону та безпеку

Заступник помічника Генерального секретаря з політичних питань НАТО Джеймс Аппатурай заперечив повідомлення ЗМІ, що російський уряд використовує 6% від ВВП на військові потреби.

На його думку, ця цифра значно більше. Про це Аппатурай повідомив під час виступу в Центрі європейської політики, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Росія використовує 30% ВВП на оборону та безпеку

Я вважаю, що 6% - це дуже низький показник. Це те, що вони кажуть. Але, більше схоже на те, що 30% російської економіки витрачається на питання оборони та безпеки,

– сказав Аппатурай.

Він закликав усвідомити те, що Росією керує "добре озброєний, агресивний, трохи параноїдальний і експансіоністський уряд на чолі з однією людиною щонайменше протягом десятиліття". Він закликав країни НАТО робити більше задля стримування Росії.

Зокрема, він зазначив, що НАТО має "вдесятеро більшу економіку, ніж Росія", а також "суперефективні сучасні сили, які можуть працювати разом". Топпосадовець Альянсу очікує низку рішень під час саміту НАТО щодо посилення нових оборонних планів.

Зокрема, він додав, що багато сотень тисяч військовослужбовців Альянсу будуть передислоковані в найкоротші терміни. Крім того, в НАТО не вірять, що Росія готова до війни з Альянсом попри постійні заяви.

"Росія багато говорить про НАТО, але не робить жодних кроків, щоб спробувати кинути виклик НАТО. І вони не хочуть воювати з НАТО, бо знають, що програють", – додав він.

Раніше зазначалося, що Росія вливає 40% коштів з державного бюджету у державні замовлення. Загалом на військове виробництво країна-агресорка спрямовувала приблизно 7 – 8% від ВВП. Наразі ж топпосадовець озвучив іншу цифру.