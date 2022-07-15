Ця війна має достатньо м'яса у росії та їсть досхочу: промовистий портрет нації окупантів

30% росіян вважають, що "бойові дії в Україні" потрібно "зупинити якнайшвидше". Ще 13% важко відповісти, 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати.

Цифри, які "годують" криваву війну

Такі дані публікує опозиційне російське видання "Медуза" з посиланням на закрите опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, проведене наприкінці червня 2022 року нібито на замовлення адміністрації президента рф.

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За результатами цього ж опитування, у віковій групі 18 – 24 роки за припинення війни виступають 56%, а за продовження лише 19%.



Серед росіян і далі процвітає культ війни та підтримки вбивств українців / Фото "Детектор медіа"

Серед росіян 25 – 34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження бойових дій – 41%. Загалом чим старші респонденти, тим більше вони підтримують війну. Зокрема серед респондентів віком від 60 років за продовження вторгнення висловилися 72% опитаних.

Можливо, когось така статистика обнадіює (тішить, що молодь здебільшого не хоче війни), але як на мене, то статистика безрадісна. Ця війна має достатньо м'яса, вона їсть досхочу.

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