Росію очікує понад тисяча нових похоронів: втрати ворога на 3 квітня

Окупанти продовжують весняно-літню наступальну кампанію на фронті. Вона обертається для них у великі втрати людей і техніки.

З початку року і на кінець березня Росія втратила 89 000 солдатів убитими чи тяжко пораненими. Водночас із запланованих на 2026 рік 409 000 мобілізованих ворогу вдалось набрати лише близько 80 000, що становить приблизно 20 – 22%.

Дивіться також "Це зламає Росію": військові розсекретили головний план ворога на фронті

Скільки російських солдатів і техніки знищено?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:

особового складу – близько 1 301 260 (+1 230) осіб;

танків – 11 833 (+3);

бойових броньованих машин – 24 340 (+6);

артилерійських систем – 39 293 (+65);

РСЗВ – 1 713 (+0);

засобів ППО – 1 338 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 214 629 (+1 236);

крилатих ракет – 4 491 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 86 950 (+177);

спеціальної техніки – 4 109 (+2).

Втрати Росії у війні на 3 квітня 2026 року / Фото Генштаб

