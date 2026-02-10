Майже тисяча окупантів лягла у землю: втрати ворога на 10 лютого
- Сили оборони України повідомили про втрати Росії з початку вторгнення: 1 247 580 осіб, 11 654 танків, 24 013 бойових броньованих машин.
- Також знищено 37 056 артилерійських систем, 435 літаків, 347 гелікоптерів і 127 962 БпЛА.
Російська агресія проти України триває. Сили оборони України завдають ворогові суттєвих втрат.
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 1 248 560 осіб. Про уе повідомляє Генштаб ЗСУ.
Яких втрат зазнала Росія у війні?
З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:
- особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб;
- танків – 11 656 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 018 (+5);
- артилерійських систем – 37 089 (+33);
- РСЗВ – 1 637 (+0);
- засобів ППО – 1 297 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198);
- крилатих ракет – 4 270 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 734 (+182);
- спеціальної техніки – 4 070 (+1).
Втрати росіян у війні на 9 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу
Останні новини про втрати росіян
️️Підрозділи Сил оборони завдали ударів по військових об'єктах Росії у ніч на 9 лютого.
У Суджі Курської області було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ Росії. У Новоолексіївці, що на окупованій частині Херсонщини, під прицілом опинився склад боєприпасів.
Батальйон "Гатило" ЗСУ провів успішну операцію на Харківщині, підірвавши опорний пункт окупантів у селищі Кам'янка.
Для знищення ворожого укриття застосували комплексну тактику з серією атак FPV-дронами, щоб дістати його з найглибших схрон.