Проблема російських резервів першої черги

У матеріалі поговоримо про те, скільки у росіян є резервів, якими вони можуть скористатися впродовж короткого часу. Це будуть дані виключно за моєю інформацією.

Скільки у росіян військ в резерві

У категорії "відновлення боєздатності", "формування" та "зосередження", тобто готовності до вводу у бій в терміни від 2 годин до 3 діб на всіх операційних напрямках, резервні формування противника становлять:

особового складу – до 61 тисячі осіб;

до 45 одиниць танків (формально боєздатні, але насправді здебільшого у стані ремонту, або частково підпадають під категорію "в процесі модернізації");

до 310 одиниць бойових броньованих машин, з них до 35 – 40% також "потребують ремонту";

до 305 – 310 одиниць артилерійських систем;

до 10 одиниць реактивних систем залпового вогню. Практично всі "швидкі запаси" РСЗВ противника зараз на фронті;

додатково притягнути пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу на фронт противник може ще 25 – 28 одиниць.

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Усе це зведено у такі організаційно-штатні структури:

десь до 15 – 16 мотострілецьких, танкових, стрілецьких, десантно-штурмових та морської піхоти полків, зокрема територіальні війська та мобілізаційний резерв;

до 16 – 17 різнотипних (від інженерно-саперних та медично-санітарних, закінчуючи спеціального призначення та залізничних) формувань, які підпадають під категорію "батальйон", "окремий тактичний загін" і тощо;

десь до 3 – 4 "добровольчих" формувань, зокрема, БАРС, ШТОРМ розміром та обсягом від роти до батальйону.

У контексті найближчих планів противника, завжди корисно уважніше подивитись на його "ближчий резерв". Саме так можна краще дізнатися про його спроможності. У першу чергу багато про що каже розподіл резервів противника по напрямках.

1) УВ "Захід"

Угруповання прикриття кордону має у резерві 1 мотострілецький полк та 1 такий же батальйон. На Куп'янському напрямку зосереджені до 5 МСП/ТП та 3 МСБ/ТБ/CБ. На Лиманському напрямку у ворога є 1 МСП у резерві.

2) УВ "Південь"

На Сіверському напрямку у резерві є 1 десантно-штурмовий полк та 2 окремих стрілецьких батальйони, які являють собою "мобілізаційні накопичувачі" й мають офіційний статус "резервний". На Краматорському напрямку противник має у резерві 2 МСП та 1 МСБ у тому ж статусі, що й на Сіверському. На Курахівському напрямку в резерві лише 3 мотострілецьких батальйони. Вони також "резервні".

3) УВ "Центр"

Торецький напрямок – 1 ОСБ "резервний". На Покровському напрямку – 3 МСП, 3 МСБ/ОСБ і 2 тактичних загони якихось "барсиків".

4) УВ "Схід"

Вереміївський напрямок має до 2 МСП та 3 резервних батальйони. Гуляйпільський напрямок – 1 "резервний" батальйон.

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5) УВ "Дніпро"

На Оріхівському напрямку є 1 МСП, 1 окремий десантно-штурмовий батальйон та 1 "резервний". Придніпровський напрямок має 1 МСП.

У реальності та на папері – різні речі

Усе це – виключно про так званий "резерв першої черги", тобто те, що командування противника офіційно може порівняно швидко ввести у бій. Бо ще існує резерв, так би мовити "за межами СВО" або на стадії "формування".

Хоча насправді це здебільшого "м'ясо" (вже суттєво порепане у попередніх боях), із мінімумом штатного озброєння та військової техніки. Його десь на 1 танковий батальйон з "довіском" та на 9 – 10 мотострілецьких батальйонів. Можливо, за невеликим виключенням, стосовно підрозділів та частин, які зосереджуються та розгортаються у межах "нарощування зусиль" на тому чи іншому напрямку.

Типовий приклад – угруповання прикриття кордону зі складу УВ "Захід". Угруповання формально має у резерві першої черги 1 МСП та 1 МСБ, а насправді – десь до 800 "тушок" особового складу, 30 – 32 танки, майже стільки ж ББМ та до 30 одиниць АС.

Тобто, по суті, це зведена тактична група з двох посилених батальйонів із обмеженою боєздатністю. У разі прориву ЗСУ вона повинна "ефективно відреагувати" зразу на території трьох російських прикордонних областей.

Накладіть ці резерви на "майбутній наступ на Харків", або згадайте, як рейдові дії російських добровольців, що "не мали ніякого військового значення", примусили противника "тимчасово відмовитися від продовження наступу на Куп'янськ".

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З наведеного мною вище розподілу резервного компонента противника стає очевидним, що основний його обсяг сконцентрований російським командуванням на декількох напрямках:

на Куп'янському – до 5 МСП/ТП;

на Покровському напрямку – до 3 МСП;

по 2 "резервних" МСП мають Краматорський та Вереміївський напрямки, де противник зараз проводить локальні наступальні операції задля досягнення "проміжних" цілей.

Показово, що на Курахівському напрямку, де противник також намагається активно просунутись на захід, майже усе, що є, вже введено у бій.

Але це цілком логічно. Противнику треба якомога швидше вийти на Курахове, бо інакше доведеться "вносити корективи" у всю кампанію 2024 року щодо південної частини Східної операційної зони.

Резерви у росіян доукомплектовуються за залишковим принципом

Обсяг та розмір "резерву першої черги" противника загалом цілком порівняний по людях із чисельністю одного якогось з його оперативних угрупувань військ. Наприклад, з УВ "Схід". Однак, є певні "нюанси".

Резервний компонент противника, по суті, розмазаний по всіх операційних зонах та напрямках. Хоча, очевидно, що його розміщення відповідає поточним планам командування противника. Його розподіл та стан свідчать про те, що командування противника, в першу чергу, у сенсі укомплектування особовим складом та ОВТ надає перевагу вже розгорнутим й безпосередньо введеним у бій частинам та з'єднанням своїх військ. Резерви доукомплектовуються за залишковим принципом.

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Тобто з погляду подальшого планування та організації ведення бойових дій, командування противника виявляє не зовсім далекоглядні підходи. Іншими словами, воно дуже поспішає, вкладаючись переважно у вже розгорнуті та введені безпосередньо у бій частини та з'єднання. Водночас резерви, які можуть знадобитись – "поки почекають".

До чого все це може привести? Ну, наприклад, на Покровському напрямку противник, аби наростити зусилля вже почав вводити у бій частини та підрозділи явно недоформованої 27 МСП через відсутність інших резервів потрібного рівня боєздатності

Або на Куп'янському довелося вивести на відновлення окремі підрозділи 11-го АК у базовий район й відповідно перетягувати на заміну з Лиманського напрямку частини та підрозділи своєї 47-ї танкової дивізії. А вони там були точно не зайвими, що явно "трохи затримало" продовження наступу у районі Синьківки і Табаївки.

Якби у командування противника в обох випадках був у достатній кількості резерв першої черги у потрібному стані боєздатності на відповідних напрямках, то всі ці заходи мали б інший вигляд.