26 дронів атакували вночі Україну: скільки змогла знищити ППО

Російські окупанти вночі запустили по Україні декілька десятків безпілотних літальних апаратів. Водночас в Повітряних силах констатували, що було знищено 21 дрон типу "Шахід".

У ніч проти середи, 3 травня, Росія вкотре атакувала міста України БпЛА. Однак українська ППО в цей час не дрімала та ефективно знищувала ворожі повітряні цілі.

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Що загалом відомо

Як зазначили в Збройних Силах, загалом ворог випустив по нашій державі 26 ударних дронів типу "Shahed-136/131".

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, було знищено 21 ударний БпЛА,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що атака дронами-камікадзе іранського виробництва була здійснена з північного напрямку, а саме – з Брянської області.

Також загарбники випустили декілька безпілотників з південного напрямку – зі східного узбережжя Азовського моря.

Ворожі дрони було ліквідовано завдяки зенітно-ракетному озброєнню, авіації та мобільним вогневим групам в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".

Згодом глава Дніпропетровська ОДА Сергій Лисак уточнив, що 7 дронів було збито над регіоном, який він очолює.

Але один Shahed-136 все ж дістався цілі. У Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили,

– зазначено також в джерелі.

Важливо, що жителі Дніпра не постраждали внаслідок цього та на місці станом на 07:30 ще працювали рятувальники.

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