26 дронів атакували вночі Україну: скільки змогла знищити ППО
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти вночі запустили по Україні декілька десятків безпілотних літальних апаратів. Водночас в Повітряних силах констатували, що було знищено 21 дрон типу "Шахід".
У ніч проти середи, 3 травня, Росія вкотре атакувала міста України БпЛА. Однак українська ППО в цей час не дрімала та ефективно знищувала ворожі повітряні цілі.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101 і як їм протистояти
Що загалом відомо
Як зазначили в Збройних Силах, загалом ворог випустив по нашій державі 26 ударних дронів типу "Shahed-136/131".
Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, було знищено 21 ударний БпЛА,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що атака дронами-камікадзе іранського виробництва була здійснена з північного напрямку, а саме – з Брянської області.
Також загарбники випустили декілька безпілотників з південного напрямку – зі східного узбережжя Азовського моря.Зверніть увагу! Ворожі дрони було ліквідовано завдяки зенітно-ракетному озброєнню, авіації та мобільним вогневим групам в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".
Згодом глава Дніпропетровська ОДА Сергій Лисак уточнив, що 7 дронів було збито над регіоном, який він очолює.
Але один Shahed-136 все ж дістався цілі. У Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили,
– зазначено також в джерелі.
Важливо, що жителі Дніпра не постраждали внаслідок цього та на місці станом на 07:30 ще працювали рятувальники.
Дивіться також На Житомирщині дрон-камікадзе влучив у промисловий об'єкт
Над Києвом збили усі дрони
- Згадаємо, що глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко коментував атаку дронів. Як він зазначив, це був уже третій обстріл столиці за останні 6 днів.
- Хоча краще сказати "спроба обстрілу", оскільки силам протиповітряної оборони вдалось знищити усі безпілотні літальні апарати противника над Київщиною.
- Також, за словами посадовця, тактика терору у Росії незмінна. Власне, ворожа держава обирає темну пори доби для атак і запускає БпЛА з різних напрямків.