Скільки російських кораблів залишається на бойовому чергуванні у Чорному морі

Після чергової масованої атаки Росії у Чорному морі все ще перебувають до 6 ворожих кораблів. Одразу 3 з них є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про обстановку у морях доповіли у Військово-морських силах ЗСУ.

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Яка ситуація у морях

За даними Військово-морських сил ЗСУ:

в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів, з яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет;

в Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблі;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети.

Водночас за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 12 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 10 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, що ще вчора, 28 грудня, у Чорному морі вирував сильний шторм. Саме він і змусив окупантів поховати свою кораблі у пункти базування. Однак це не завадило ворогу здійснити атаку на Україну 29 грудня.

Масована атака по Україні 29 грудня