У ГУР назвали кількість окупантів, які зараз воюють в Україні

Російські окупанти продовжують вести жорстоку війну проти України. Наразі на території нашої країни перебуває понад 300 тисяч загарбників.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, керівництво України знає і кількість окупантів на нашій території, і запаси ракет великої дальності у Росії.

До речі У Росії є люди, які працюють на Україну і готують диверсії, – ГУР

Скільки російських окупантів воюють в Україні

Як розповів Буданов, наразі в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців. Окрім цього, в Росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності "Калібр".

У загарбників шалені втрати на війні

Станом на 31 січня втрати ворога становлять 127 500 бійців. Лише упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів.

Втрати у техніці:

танків – 3201;

бойових броньованих машин – 6378;

артилерійських систем – 2197;

РСЗВ – 454;

засобів ППО – 221;

літаків – 293;

гелікоптерів – 284;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;

крилатих ракет – 796;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5048;

спеціальної техніки – 200.

Буданов сумнівається у "справжності" Путіна

Глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у "справжності" російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, питання, чи справжній зараз російський диктатор, залишається відкритим.