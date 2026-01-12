Кругленька цифра ліквідованих окупантів: Генштаб оприлюднив втрати Росії на 12 січня

Попри безперервний тиск загарбників на фронті та обстріли українських міст, Сили оборони щоденно методично завдають руйнівних втрат армії Росії. Це вдається робити, зокрема завдяки успішним операціям на лінії зіткнення, а також ударам по ворожому тилу.

Про те, якої шкоди завдають противнику українські бійці та про кількість ліквідованих солдатів ворожої армії розповідає 24 Канал із посиланням на Генштаб. Актуально Ворог просунувся біля двох населених пунктів: оновлена карта DeepState Яка втрати окупантів на 12 січня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять: особового складу – близько 1 220 000 (+1 060) осіб;

танків – 11 541 (+0) одиниць;

бойових броньованих машин – 23 892 (+7);

артилерійських систем – 35 973 (+21);

РСЗВ / MLRS – 1 598 (+0)

засобів ППО – 1 270 (+1);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353);

крилатих ракет – 4 155 (+0) ;

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн 73 742 (+98);

спеціальної техніки – 4 042 (+3).

Втрати окупантів на 12 січня / Інфографіка Генштабу Останні новини з фронту На півночі Покровська російські війська намагалися атакувати позиції 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Понад 20 ворожих піхотинців висунулися вперед, розраховуючи на маскування погодними умовами, однак українські десантники своєчасно їх виявили та завдали удару.

Водночас бійці 155-ї механізованої бригади спалили колону російської техніки поблизу Покровська. Дрони уразили автомобілі та піхоту на відстані 6 – 7 кілометрів південніше лінії фронту.

Також Сили оборони уразили бурові установки "Лукойл" у Каспійському морі, ЗРК "Бук-М3" на Луганщині та склад забезпечення 49-ї армії країни-агресорки в Херсонській області.

Окрім того, Росія намагається створити плацдарм для наступу на Суми через Хотінь, однак усі спроби зриваються. На Північно-Слобожанському напрямку ворог діє штурмовими групами з активним застосуванням дронів, уникаючи лобових атак.