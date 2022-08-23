Немає проблем з особовим складом, – генерал ЗСУ про те, скільки ще можуть мобілізувати людей

Генерал-майор ЗСУ заявив, що зараз в українській армії немає проблем з особовим складом. Але ширша хвиля мобілізації може ще відбутися, за потреби.

До української армії мобілізували вже 500 тисяч чоловіків. І якщо потрібно буде, то мобілізують таку ж саму кількість. Про це заявив командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.

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Можна мобілізувати ще пів мільйона, якщо буде потрібно

На відміну від росіян, українська армія не має проблем з живою силою. У нас уже мобілізовано півмільйона чоловіків, і ми можемо мобілізувати ще півмільйона, якщо це необхідно,

– сказав Ковальчук.

Зараз для армії більше потрібне важке озброєння. Не кажучи відверто, генерал-майор натякнув, що сили Півдня ще не мають достатньої вогневої потужності, щоб перейти в контрнаступ.

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