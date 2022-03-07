Скільки ще потрібно смертей, – Зеленський звернувся до Заходу

Володимир Зеленський вкотре звернувся до країн Заходу з проханням закрити небо над Україною. Адже в нашій країні продовжують щодня гинути мирні люди від російських авіаударів.

Про це президент заявив у звернення 7 березня, інформує 24 канал. Україна завжди понад усе хотіла миру, тому ця війна жорстока та несправедлива.

До теми Вирішуємо майбутнє континенту своїм спротивом, – нове звернення Зеленського

Зеленський у черговий раз звернувся до країн НАТО з проханням запровадити над нашою державою безпольотну зону.

Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення. Очищення неба – або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки та засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що цю допомогу світ не просто надає Україні, він доводить – людяність переможе.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Зауважимо, з проханням до НАТО про закриття неба звертається не лише вище керівництво держави. Місцеві органи самоврядування у різних містах України також направили звернення до Альянсу. Вони наголошують, що часу на зволікання немає.

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