Скільки ще треба розбомблених лікарень, – Піонтковський засудив нерішучість Заходу

Над Україною досі немає безпольотної зони, яку Захід побоюється запроваджувати. Російські вбивці ж тим часом продовжують атакувати дитячі лікарні та навіть пологові будинки.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський, який зараз проживає у США. За його словами, "закриття неба" над Україною вкрай потрібне.

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"Ця нелогічна й аморальна позиція західної бюрократії зіштовхується з протестом більшості населення", – наголосив публіцист із Росії.

Піонтковський: Заходу доведеться боротись із Путіним

Як зауважив Піонтковський, зараз найголовніше питання полягає в тому, скільки ще життів доведеться віддати українцям за божевілля кремлівського маніяка, адже все залежить, зокрема, і від західного світу.

Скільки потрібно сцен із розбомбленими дитячими лікарнями та будинками для того, щоб Захід усе таки наважився вести безпольотну зону над Україною?

– риторично запитався він.

Російський публіцист нагадав, що "закриття неба" вимагає 74% американського населення, але політики досі "коливаються". Проте країни Заходу вже давно мають прийти на допомогу Україні, яка зараз захищає весь "вільний світ".

Так, вони бояться зіткнення з ядерною державою, бо це призведе до жахливих наслідків. Добре, а що ви робитимете, коли він (Путін – 24 канал) прийде у Балтійські країни? Усе одно доведеться з ним боротися. Андрій Піонтковський Російський публіцист



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