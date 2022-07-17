В зиму увійдемо з війною, – Сініцин припустив, скільки ще триватимуть бойові дії
Українці розуміють, що війна триватиме довго. Експерти прогнозують, що війна не закінчиться цього року, можливо, зменшиться інтенсивність бойових дій. Тож, скільки ще може тривати війна в Україні – читайте припущення у статті.
Про це 24 каналу сказав громадський активіст і керівник військового напрямку Благодійного фонду Сергія Притули Роман Сініцин. Він каже, що ця війна може тривати роками з більшою чи меншою інтенсивністю, але вона не припиниться.
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За його словами, по суті, війна триває вже 8 років, а зараз – це просто активніше фаза.
Що буде через місяць – три ніхто не знає, але ця історія надовго. І в зиму ми увійдемо з війною, це очевидно,
– заявив Сініцин.
Він додав, що в будь-який момент може прилетіти ракета, тому цивільним треба бути до цього готовими. Зокрема, можна записатися на курси тактичної медицини, купити аптечку тощо, а також не нехтувати повітряними тривогами.
"Ця історія, на жаль, надовго. І воювати доведеться багатьом, ще сотням тисяч людей", – сказав активіст.
Керівник військового напрямку Благодійного фонду зазначив, що "переломний момент" у війні рано чи пізно настане. "Це очевидно. Просто до того моменту нам потрібно вистояти, не втратити більше територій і давати відсіч", – відповів він.
Чи може росія з часом повторити війну
На думку Сініцина, наразі можливі мирні переговори на якихось умовах та умовне замороження цього конфлікту.
Але проблема в тому, що росіяни зроблять роботу над помилками, переозброяться та нападуть на нас через 5, 7 чи 10 років. Це абсолютно очевидно,
– впевнений Сініцин.
Він вважає, що Україна війну виграє тільки тоді, коли це терористичне угрупування під назвою росія фрагментується на декілька держав і розпадеться.
"Це може відбутися внаслідок військових поразок, внутрішніх проблем в економіці чи через те. що ми їх просто закидаємо трупами завдяки західній допомозі. Можливо, все разом", – запевнив активіст.
Але, за його словами, ми переможемо тільки тоді, коли росія припинить своє існування як неоімперія, якою вона є чи хоче стати.
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