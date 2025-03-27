Перемовини проживуть два місяці: експерт-міжнародник дав прогноз, що буде після них

Президент США поспішає і хоче завершити російсько-українську війну, аби мати змогу прозвітувати перед виборцями про своє досягнення. Український лідер Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів, натомість очільник Кремля Путін намагається затягувати час.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у розмові з 24 Каналом висловив думку, що наразі триває рух до посилення ескалації, а мирного рішення не буде.

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Чого очікувати надалі?

Всі тенденції та миротворчі спроби, зі слів політолога, виявляються слабкими й нікчемними. Той переговорний трек, який зараз відбувається з врегулювання російсько-української війни, за його переконанням, триватиме недовго.

Перемовини проживуть два місяці, беручи до уваги ті уривки угоди про корисні копалини, які я бачив. Це неподобство, таке не те що підписувати, таке людям показувати не можна,

– наголосив Несвітайлов.

На думку політолога, все йде до загострення ситуації та ескалації, до розв'язання тих питань, які не змогло врегулювати міжнародне право та інституції, шляхом сили.

Зазначимо, що екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Путін не буде йти за сценарієм миру і найближчим часом Трамп це усвідомить. Він переконаний, що США, Франція та Велика Британія повинні спільно розробити план "Б" та ввести його в дію, коли Росія остаточно покаже свою неготовність до припинення вогню. Він перелічив чотири етапи дій цього плану.