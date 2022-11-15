Мобілізація в Україні: скільки триває проходження військової служби

В Україні досі проводять загальну мобілізацію. Багатьох цікавить питання, яка тривалість військової служби в нашій країні.

Україну захищають військові Збройних Сил, Нацгвардії, ТРО та органів охорони правопорядку. Скільки триває проходження військової служби у нашій країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Термін військової служби в Україні

Строки строкової військової служби:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях – до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців;

для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: для осіб рядового складу – 3 роки, для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

громадяни, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 років.

Офіцери з числа військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи:

спеціальностями льотного складу авіації – 10 років;

іншими спеціальностями – 5 років;

інших громадян – від 1 до 5 років.

Строки служби під час мобілізації

Особи, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до порядку закону, зазначеному до цього.

Для військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, строк військової служби встановлюється шість місяців.

Для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, – до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, – на строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Термін служби під час воєнного стану

Для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, служба продовжується понад встановлені строки:

у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до термінів, визначених рішенням президента України, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов’язок;

з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до оголошення демобілізації, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов’язок.

Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:

з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням президента України, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов’язок;

з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов’язок.

До речі, не всі проходять службу на фронті. Є й ті, хто може залишитися на місці реєстрації. Але для цього потрібно входити до однієї з категорій.

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