Допомога не зменшується: Британія передала у 15 разів більше снарядів, ніж планувала

21 липня 2023, 17:30
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Джерело:

Sky News

Велика Британія передала Україні на 184 тисячі більше артилерійських боєприпасів, ніж планувала торік. Окрім цього, країна активно допомагає нам й іншою амуніцією.

Загально на допомогу Україні Велика Британія витратила понад 2 мільярди фунтів. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес. 

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Британія стала другою країною за кількістю допомоги

У 2022 році Велика Британія планувала надати Україні близько 16 тисяч одиниць артилерійських снарядів. Проте у результаті їх кількість зросла у 15 разів – до 184 тисяч одиниць.

Окрім цього, країна активно надавала Україні військове обладнання, боєприпаси й нелетальну допомогу, оскільки Україна продовжує захищати власну територію. З квітня 2022 року по березень 2023 року Британія витратила близько 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на допомогу. 

За словами Воллеса Україна отримала від Британії:

  • 14 танків Challenger II
  • 4 тисячі одиниць боєприпасів для озброєння танків
  • Щонайменше п'ять мільйонів протипіхотної зброї, включаючи міномети та гранати
  • 1500 зенітних установок і 100 пускових установок до них
  • 4 мільйони фунтів було витрачено на запчастини, інструменти та допоміжні комплекти
  • 70 тисяч одиниць продовольчих пайків
  • 65 тисяч одиниць одягу

Таким чином Велика Британія стала другою країною після США за кількістю допомоги Україні.

Україна має бути вдячна за допомогу

  • Раніше Бен Воллес радив Україні бути вдячнішою за допомогу, яку надають партнери. Володимир Зеленський наголосив, що з Британією в України добрі відносини й українці завжди були вдячні за підтримку.
  • Згодом міністр МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заява Воллеса була "прикрим непорозумінням". Він наголосив, що усі рішення продовжують ухвалювати так, як треба.
  • Наразі Бен Воллес заявив, що йде у відставку восени. Пов'язано це з черговою перестановкою в уряді Великої Британії – прем'єр Британії Ріші Сунак планує перезавантажити свою команду.

Автор: Северин Трач