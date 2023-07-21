Допомога не зменшується: Британія передала у 15 разів більше снарядів, ніж планувала
Джерело:Sky News
Велика Британія передала Україні на 184 тисячі більше артилерійських боєприпасів, ніж планувала торік. Окрім цього, країна активно допомагає нам й іншою амуніцією.
Загально на допомогу Україні Велика Британія витратила понад 2 мільярди фунтів. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес.
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Британія стала другою країною за кількістю допомоги
У 2022 році Велика Британія планувала надати Україні близько 16 тисяч одиниць артилерійських снарядів. Проте у результаті їх кількість зросла у 15 разів – до 184 тисяч одиниць.
Окрім цього, країна активно надавала Україні військове обладнання, боєприпаси й нелетальну допомогу, оскільки Україна продовжує захищати власну територію. З квітня 2022 року по березень 2023 року Британія витратила близько 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на допомогу.
За словами Воллеса Україна отримала від Британії:
- 14 танків Challenger II
- 4 тисячі одиниць боєприпасів для озброєння танків
- Щонайменше п'ять мільйонів протипіхотної зброї, включаючи міномети та гранати
- 1500 зенітних установок і 100 пускових установок до них
- 4 мільйони фунтів було витрачено на запчастини, інструменти та допоміжні комплекти
- 70 тисяч одиниць продовольчих пайків
- 65 тисяч одиниць одягу
Таким чином Велика Британія стала другою країною після США за кількістю допомоги Україні.
Україна має бути вдячна за допомогу
- Раніше Бен Воллес радив Україні бути вдячнішою за допомогу, яку надають партнери. Володимир Зеленський наголосив, що з Британією в України добрі відносини й українці завжди були вдячні за підтримку.
- Згодом міністр МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заява Воллеса була "прикрим непорозумінням". Він наголосив, що усі рішення продовжують ухвалювати так, як треба.
- Наразі Бен Воллес заявив, що йде у відставку восени. Пов'язано це з черговою перестановкою в уряді Великої Британії – прем'єр Британії Ріші Сунак планує перезавантажити свою команду.