Польща передала Україні понад 200 пострадянських танків і обіцяє більше Leopard, – Моравецький
Польща продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Країна вже надала ЗСУ 250 радянських танків Т-72.
Про це під час пресконференції заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє 24 Канал. Вона відбулася в Стокгольмі після його переговорів з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
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Польща надасть Україні танки Leopard
Моравецький розповів, що Польща вже поставила Україні 250 пострадянських танків.
Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard,
– заявив прем'єр-міністр.
Мовиться про модернізовані Т-72 та PT-91 Twardy. За словами Моравецького, Польща продовжуватиме активно підтримувати Україну.
Польща могла б надати Україні літаки
Моравецький на саміті лідерів ЄС в Брюсселі заявив, що його держава готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших.
За його словами, позиція Польщі стосовно цього питання є непохитною. Сучасні бойові літаки першими мають надати ті країни, які мають їх найбільше.
Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об'єднання Північноатлантичного договору,
– заявив високопосадовець.
Він підсумував, що в разі, якщо таке рішення буде, то Польща відповість на нього позитивно, хоч і не буде у списку перших, хто надішле ЗСУ літаки.
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Коли в Україну можуть прибути Leopard 2 від Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи підсумки саміту ЄС, заявив, що кожен українець може й надалі покладатися на Німеччину – Берлін підтримуватиме нашу державу стільки, скільки це буде необхідно. Також це стосується європейської перспективи України.
"Зараз так склалося, що серед країн, які тут зібралися, Німеччина робить найбільший внесок у підтримку України. У фінансовому, гуманітарному плані, а також щодо постачань зброї", – заявив німецький канцлер, згадавши надання танків Leopard.
Шольц сподівається, що до кінця березня Україні вдасться передати 2 батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2. Проте він вважає, що це буде нелегко.
Технічні характеристики танків Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу