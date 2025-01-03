Скільки за 2024 рік виготовило танків найбільше підприємство ВПК Росії

Стало відомо, скільки у 2024 році старих радянських танків модернізувало й передало окупаційній армії в Україні найбільше підприємство російського ВПК. Йдеться про "Уралвагонзавод", де працюють понад 12 тисяч працівників.

Так, "Уралвагонзавод" міг передати російському війську близько 200 танків типів Т-72Б та Т-72Б1, які були модернізовані до стандарту Т-72Б3. Також на озброєння загарбникам могли надійти від 60 до 80 нових танків Т-90М "Прорыв" та певна кількість БМПТ "Терминатор", передає 24 Канал із посиланням на Defence Express.

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У росіян – проблеми із виготовленням бронетехніки

Очевидним є те, що 260 – 280 танків – це явно мала кількість, аби покрити наявні втрати російських окупаційних військ у 3700 танків, котрі були втрачені за понад 2 роки повномасштабної війни.

Крім того, можливості у загарбників поповнювати парк бронетанкової технікиза рахунок старих Т-72 поступово вичерпуються.

Наразі невідомим залишається, чи вдалося Росії досягти прогресу у намірі відновити серійне виробництво танків Т-80. Є дані, що російський ВПК начебто таки зумів відновити виробництво газотурбінних двигунів до Т-80.

До слова, раніше британська розвідка підрахувала, що Росія втратила майже 8000 одиниць бронетехніки з лютого 2022 року.