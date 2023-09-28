Розслаблятися зарано: експерти розповіли, скільки ще танків залишилося у Росії

Росія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Зокрема, йдеться про шалене скорочення кількості танків, які були на оснащенні так званої "другої армії світу".

Підрахунком кількості танків у Росії зайнялося видання The Military Balance. Згідно з його даними, у ворога на понад 1000 танків менше, якщо порівнювати з минулим роком.

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Спочатку було майже 3 тисячі танків

За наявними відомостями, до початку повномасштабного вторгнення у російського війська було майже 3 тисячі танків у строю. Якщо бути точнішими, то мовиться про 2 927 бойових машин.



На початок великої війни у ворога було близько 3000 танків / Фото The Military Balance

Дані The Military Balance свідчать про те, що за рік кількість танків скоротилася на понад 1000 одиниць. Водночас розширився, так би мовити, асортимент бойових машин. Так, тепер на балансі числяться ще 150 старих Т-62, про які не згадувалося до 24 лютого 2022 року.



У Росії стало на 1000 танків менше / Фото The Military Balance

Водночас варто звернути увагу на статистику блогу Oryx. Його фахівці займаються моніторингом втрати техніки у війні, розв'язаній Росією проти України. За їхніми даними, до середини 2023 року у ворога стало на 2 315 танків менше. Звернімо увагу, що це та кількість знищених машин, яка підтверджена світлинами або відео. Реальна цифра може бути значно вищою.

До того ж журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження два знімки – від 10 вересня 2022 та 2023 років – російської центральної бази №2544. Вона розташована у Красноярському краї, що за понад 3 тисячі кілометрів від України.

За даними видання "Мілітарний, там на середину минулого року зберігали 513 танків. Понад 200 бойових машин готували до утилізації. Наразі ж там зберігаються понад 200 танків. Правда, якість супутникових знімків не дозволяє встановити їхній тип.



Супутникові знімки центральної бази №2544 / Скриншот з відео "Схем"

Звернімо увагу також на цифри, які озвучують у Генштабі ЗСУ. Станом на ранок 28 вересня відомство звітувало про те, що вдалося знищити 4 679 російських танків. Відомо, що за минулу добу на брухт перетворили ще 4 бойові машини.