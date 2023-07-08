Україна вже перегнала Росію за кількістю танків, – Bloomberg

Аналітики стверджують, що настав той момент, коли в України танків більше, ніж в Росії. Якщо кількість українських танків від початку повномасштабного вторгнення зросла, то в країні-агресорці навпаки.

Видання Bloomerg заявило, що від початку повномасштабного вторгнення змінився баланс важкого озброєння на полях битв. Видання зробило такий аналіз, спираючись на дані про постачання в Україну та відкриті джерела.

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Що відомо про кількість танків України та Росії

За даними аналітиків, від 24 лютого 2022 року танковий парк України зріс, а ворожий – скоротився вдвічі. Зокрема до 24 лютого 2022 року Україна мала 987 танків, а тепер нібито близько 1,5 тисячі. Натомість у Росії було 3,4 тисячі танків, а стало – 1,4 тисячі.



Як змінилась кількість озброєння в Україні й Росії / Фото Oryx

Видання зазначає, що довкола таких цифр існує величезна невизначеність, оскільки як для України, такі для Росії втрати – державна таємниця. Тож в аналітиків виникають великі труднощі зі збором даних із відкритих джерел, особливо коли мовиться про українські втрати.

Також немає перевірених даних про кількість замінених танків Росією.

Україні потрібна більша перевага

Аналітики вважають, що Україні потрібно ще більше танків та важкої зброї, адже вирівнятись з ворогом – недостатньо. Україні потрібно повернути територію, тобто йти в наступ проти добре підготовленої оборони окупантів. А для цього потрібна сильна перевага.