У травні Росія захопила в Україні найбільше територій з кінця 2022 року, – WSJ

У травні російські війська захопили більше українських територій, ніж майже за будь-який місяць з кінця 2022 року. Це просування стало частиною літнього наступу Кремля, спрямованого на те, щоб створити на Заході відчуття близької перемоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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У WSJ розповіли про ситуацію на фронті

Протягом останніх двох років динаміка на полі бою залишалася поступовою й дорогою для обох сторін. Однак нещодавно Росії вдалося пришвидшити темпи наступу, як це вже було минулої осені, допоки погіршення погодних умов не сповільнило просування.

Мирні переговори зайшли у глухий кут, а увага знову зосередилася на тому, де зрештою вирішиться доля війни – на полі бою,

– зазначають у WSJ.

Наразі Росія прагне досягти достатніх успіхів на фронті, щоб змусити Київ погодитися на її вимоги, що фактично означатиме капітуляцію. Україна ж намагається стримати Росію та завдати її військам таких втрат, щоб переконати Кремль: ціна відмови від угоди є надто високою.

Москва тисне на кількох напрямках одночасно, вишукуючи слабкі місця. Окупанти намагаються використати свою чисельну перевагу та змусити Україну оборонятися вздовж усієї лінії фронту.

За словами журналістів, для України також стає складніше й дорожче зупиняти атаки російської піхоти, адже дерева знову вкрилися листям і це ускладнює роботу безпілотників.

Ключовою точкою останнього наступу Москви є Костянтинівка на Донеччині – важливий логістичний вузол. Раніше цього року Росія почала перекидати війська, які атакували Покровськ у напрямку Костянтинівки. Як зазначають аналітики, цей маневр свідчить про зміну напрямку зусиль, але не обов'язково про зміну стратегії.