Частина Харківської області – досі під окупацію: скільки земель ще треба звільнити

Певна частина Харківської області станом на 7 листопада досі перебуває під окупацією. Збройні Сили України продовжують контрнаступ, однак він дещо ускладнений.

Чому контрнаступ просувається не так швидко

Майже вся територія області вже звільнена. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Під окупацією перебуває 1 – 2,5% території Харківщини.

Харківську область практично у повному обсязі повернули в юрисдикцію України,

– повідомив Подоляк.

Політик пояснив, чому деокупація зараз просувається не так швидко. За його словами, у росіян багато ресурсів, мобілізованих, а також є великий запас радянської зброї. То ж певний тиск на цьому напрямку залишаться. На мобілізованих доводиться витрачати більше боєприпасів.

Крім того, Збройні Сили України рухаються не так, як росіяни. Наше командування прагне мінімізувати втрати під час контрнаступу.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Раніше 24 канал повідомляв, що під окупацією перебувають ще 35 населених пунктів Харківської області

21 жовтня в Офісі Президента повідомляли, що ЗСУ звільнили вже понад 600 населених пунктів на Сході та Півдні України. Відомо, що на Харківщині наш прапор знову замайорів у 551 селі та місті, а на Херсонщині – у 88.

Наразі у цих регіонах тривають відновлювальні роботи.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що наші військові продовжують сунути лінію фронту у Херсонській області.

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