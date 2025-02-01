У січні ворог окупував найменше території з серпня минулого року, – DeepState
- У січні 2025 року російські окупаційні сили захопили 325 квадратних кілометрів української території, що є найменшим показником з серпня 2024 року.
- Російський наступ сповільнюється на більшості напрямків, незважаючи на активні бойові дії.
- У серпні 2024 року росіяни захопили 363 квадратних кілометри, а в листопаді 2024 року - 730 квадратних кілометрів української території.
У січні 2025 року противник окупував 325 кватратних кілометрів української території. Це свідчить про продовження активного наступу, але це найгірший результат, якого вдалося досягнути ворогові з серпня минулого року.
Загалом російський наступ сповільнюється практично на усіх напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Які темпи наступу у Росії
У січні російським окупаційним силам вдалося захопити 325 квадратних кілометрів української території, зазначають у DeepState.
Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках фронту. Однак майже всюди його просування сповільнюється.
Так, у січні Росія захопила найменше території з серпня 2024 року. Рекордно невдалим для України був листопад, коли під контроль окупантів перейшло 730 квадратних кілометрів території. У серпні ж, на початку активного наступу, росіяни взяли під контроль 363 квадратних кілометри.
Нагадаємо, російські війська знову контролюють село Новомлинськ на Харківщині. Кілька тижнів тому плацдарм окупантів там був ліквідований, однак наразі село знову під окупацією.