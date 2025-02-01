У січні ворог окупував найменше території з серпня минулого року, – DeepState

У січні 2025 року противник окупував 325 кватратних кілометрів української території. Це свідчить про продовження активного наступу, але це найгірший результат, якого вдалося досягнути ворогові з серпня минулого року.

Загалом російський наступ сповільнюється практично на усіх напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Які темпи наступу у Росії

У січні російським окупаційним силам вдалося захопити 325 квадратних кілометрів української території, зазначають у DeepState.

Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках фронту. Однак майже всюди його просування сповільнюється.

Так, у січні Росія захопила найменше території з серпня 2024 року. Рекордно невдалим для України був листопад, коли під контроль окупантів перейшло 730 квадратних кілометрів території. У серпні ж, на початку активного наступу, росіяни взяли під контроль 363 квадратних кілометри.

Динаміка окупації / Інфографіка DeepState

Нагадаємо, російські війська знову контролюють село Новомлинськ на Харківщині. Кілька тижнів тому плацдарм окупантів там був ліквідований, однак наразі село знову під окупацією.