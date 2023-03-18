Чому не можна свідомо применшувати оцінки тривалості війни

Останнім часом більшає сценаріїв-прогнозів-стратегій щодо України після перемоги. Це потрібно і важливо, якщо не стає хайпом або політтехнологією.

Що проґавили експерти

Важливіше те, що прогнозування-стратегування має сенс лише за умов розуміння реалістичних часових меж. Тобто – "коли"? Коли скінчиться війна? Через скільки років Росія не зможе фінансувати війну?

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Наразі ми можемо сказати лише таке.

1. У своїх прогнозах в перші місяці великої війни, після березня – квітня 2022 року, найавторитетніші експерти і в Україні, і на Заході неприпустимо помилилися. Вони перебільшили швидкий негативний вплив санкцій, зокрема енергетичних на російську економіку. Ну а політики взагалі подекуди стали наївними мрійниками.

2. Нерозуміння кримінально-тоталітарної природи сучасного російського режиму призвело до того, що була дуже недооцінена міцність економіки Росії та спроможність російського бізнесу і держсектору викручуватись, швидко пристосовуватися, знаходити лазівки в санкційних тенетах. Це у них є завдяки звичці до кримінальних схем, яка закладена ще в часи "дикого капіталізму" 1990-х.

3. Чомусь ніхто, навіть зірки економічної науки, не передбачали, що кратне зростання в Росії держоборонзамовлення на війну і відповідно військового виробництва суттєво впливає на всю соціально-економічну сферу. Це компенсувало "мирні" галузі, які просіли внаслідок санкційних обмежень, відходу інвесторів тощо.

4. Було недооцінене бажання азійських країн скористатись ситуацією і заробити на новій світовій ситуації. Це зокрема про понад 7000 кілометрів кордону Росії з Китаєм та Монголією.

Потрібні реалістичні аргументи

Це велика розмова. Наразі найоптимістичніший сценарій видається таким:

звільнення всіх окупованих територій, тобто маємо кордони 1991 року;

війна ще декілька років (головна невизначеність – скільки) продовжується по всій лінії фронту. Мовиться про ракетно-артилерійську та авіаційну війну, війну постійних виходів диверсійних груп та локальних наступів;

нормальна, тобто "мирна", економічна та інвестиційна діяльність (ну й політична теж) на приблизно половині території України, скажемо м'яко – суттєво ускладнена.

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Отже, мріяти – це добре і корисно. Але головне надзавдання експертів – надати українським та західним політикам та дипломатам реалістичні та аргументовані оцінки часу (тривалості війни). Ось тут помилятися можна лише в напрямку завищення цих термінів.

Надто багато від цих оцінок залежить – і в українському, і у світовому житті.