Як довго ще може тривати війна: командувач ДШВ Скибюк зробив припущення
Джерело:"Новинарня"
Понад два роки Україна відбиває російську агресію. Очільник Десантно-штурмових військ сказав, скільки, на його думку, ще часу точно триватиме війна.
Генерал Ігор Скибюк розповів, скільки ще доведеться виганяти з української землі окупантів, і якою бачить перемогу.
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Вчимося бути сильними
Командувач ДШВ зазначив, що він не знає, як довго ще триватиме війна. Втім, він певний, що бойові дії не припиняться цього року і наступного. "Далі – буде видно", – підсумував генерал.
Скибюк зауважив, що готує особовий склад до того, що ми не маємо бути слабкими.
Ми маємо усвідомлювати, що наша підготовка – це і майбутнє України, і майбутнє наших близьких,
– наголосив командувач.
Як побороти окупантів
Генерал назвав два підходи, потрібні для того, аби виграти війну. Перший – це мати перевагу над противником. Сюди входить рівень підготовки і мотивації кожного окремого солдата, і більш ефективна робота штабів, і краща ситуаційна обізнаність на полі бою.
Друге – це застосування нових технологій у різних сферах.
Який вигляд має перемога
Скибюк описав, якою він бачить перемогу. По – перше, це спалена та покинута техніка противника, багато полонених.
По – друге, це вихід на державний кордон. Можливо, створення так званого поясу безпеки вглиб території Росії.
Генерал каже, що мріє застати момент перемоги, коли за спиною – все добре, а попереду – розбитий ворог, який не має інших шансів, як прийняти наші умови.
Чи може Україна цьогоріч піти у контрнаступ
Американський генерал Бен Годжес зауважив, що головним завданням ЗСУ на цей рік є стабілізація фронту і запобігання російському прориву. Українським силам потрібно виграти час, аби отримати посилення від Заходу.
Годжес вважає, що Україна може перехопити ініціативу у непрямій війні завдяки дроновим ударам по Росії, зменшенню потенціалу ворога і зміцнення свого.
Водночас до наземного контрнаступу у 2024 році наша держава навряд зможе бути готовою.