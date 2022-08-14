Попереду багато боїв, – Кривонос закликав готуватися до тривалої війни

Глава військової розвідки Великої Британії генерал Джим Хокенхалл заявив, що війна росії з Україною буде затяжною. Українські генерали погоджуються з цією думкою, стверджуючи, що боїв попереду ще багато.

Про це 24 каналу розповів генерал ЗСУ, перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос. Він наголосив, що слова британського генерала про тривалу війну є цілком вірними.

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"Британці як військові стратеги мають чудовий досвід і вони завжди кажуть правду, а не намагаються комусь сподобатися", – зауважив Кривонос.

Генерал ЗСУ вчергове підкреслив, що потрібно готуватися до затяжної війни і готуватися не лише Збройним Силам, а й всій державі.

В першу чергу, це підготовка державної економіки до цієї війни, підготовка інфраструктури та підготовка навчених людських ресурсів (військових) для поповнення втрат на фронті. Без цього неможливе продовження війни,

– пояснив Кривонос.

За його словами, росіяни мають більший запас стратегічний, що стосується і нафти, і пального, і техніки, і оборонні підприємства, які цілодобово випускають продукцію. Водночас в Україні останнє поки проблематично.

Генерал ЗСУ відповів, що нам треба чесно сказати, що ні про який "злам хребта російської армії" поки мова не йде.

Попереду ще багато безсонних ночей, багато боїв, багато втрат, але якщо все правильно підготуватися, реалізувати все і об'єднатися, а також не брехати власному народу, як роблять це деякі керівники ОП, тоді в нас величезний шанс перемогти в цій війні,

– заявив Кривонос.

На його думку, не треба затягнути цю війну в нікуди і залишити на рівні перемовин, як "заморожений конфлікт", адже в нас ще є великий шанс на цю перемогу. Але для цього треба зробити вищеперераховані речі.

Чи змінила Україна стратегію війни? На це генерал ЗСУ відповів, що поки українська армія не змінила стратегію війни, лише певні способи ведення бойових дій, отримавши західну техніку.

"Але поки що глобально говорити про те, що ми щось змінили, не можна. Для цього нам потрібні навчені та мотивовані люди в окопах, багато артилерії, боєприпаси та інша зброя, і потужна ППО, яка б таки закрила повітряний простір над Україною", – підсумував він.

Кривонос про тривалу війну та постачання західного озброєння: відео



Яка ситуація на фронті: останні новини

Окупанти вели наступ у напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого на Бахмутському напрямку. Там росіяни зазнали втрат і були змушені відступити.

В напрямку ж самого Бахмута підрозділи противника під час просування мали частковий успіх. Також там у цей день зафіксували обстріли біля 7 населених пунктів. А по трьох ворог завдав авіаударів.

На Краматорському та Слов'янському напрямках ворог теж продовжує гатити з артилерії та РСЗВ. Загалом на двох напрямках били в цей день по 13 населених пунктах.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини. Окрім цього, були дві невдалі спроби росіян розвідки боєм в напрямках – Веселого та Серебрянки.

Також відбили штурми росіян неподалік Спірного, Івано-Дарʼївки, Пісків та Красногорівки.

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