Понад 350 цілей: Ізраїль уточнив кількість запущених Іраном дронів і ракет

У ніч проти 14 квітня Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши понад 300 цілей. Наразі стало відомо точну кількість безпілотників та ракет, які було запущено.

Нагадаємо, що Тегеран випустив по єврейській державі майже 200 дронів. Щоправда, жоден із них не зміг досягнути цілі. Як зазначили у Тель-Авіві, усі іранські БпЛА не лише були збиті – 99 відсотків з них знищили за межами ізраїльського повітряного простору.

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Скільки цілей Іран запустив по Ізраїлю

Згідно з оприлюдненими даними ЦАХАЛ, Іран і його союзники минулої ночі випустили по Ізраїлю близько 350 дронів і ракет, 99% з яких було збито. Про це сказав на брифінгу пресаташе Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, ці три з половиною сотні дронів-камікадзе, крилатих та балістичних ракет, а також простих реактивних снарядів несли близько 60 тонн вибухівки.

Він також знову наголосив, що в процесі відбиття удару було збито 99% дронів і ракет. Пресслужба ізраїльської армії ввечері випустила повідомлення, що протиповітряна оборона Ізраїлю змогла знищити лише кілька балістичних ракет, оскільки у цьому країни допомогли союзники.

Ми разом відбили атаку Ірану. Це було вперше, щоб така коаліція спільно діяла проти іранської загрози,

– зауважив Хагарі.

Загалом було перехоплено 170 безпілотників та 30 крилатих ракет, які навіть не перетнули повітряний простір Ізраїлю. Зазначається також про 120 балістичних ракет, частина з яких все ж змогла потрапити на територію країни.

Країни-союзники допомогли Ізраїлю

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити ракетно-дроновий удар Ірану. Пентагон заявив, що його сили перехопили "десятки ракет" і безпілотників, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

Збройні сили США збили зокрема кілька іранських безпілотників у провінціях на півдні Сирії поблизу кордону з Йорданією. Франція також брала участь в обороні Ізраїлю, хоча у нього немає точних даних про те, чи французькі літаки збили будь-яку з ракет, запущених Іраном.

Велика Британія повідомляла, що за потреби перехоплюватиме будь-які повітряні атаки в радіусі дії місій. Згодом стало відомо, що британські військові літаки збили безпілотники, запущені Іраном під час нападу на Ізраїль.