Скільки в Україні провели щеплень проти COVID-19 та якими препаратами

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 8 лютого 2021 року. Відтоді повністю імунізували вже понад 14 мільйонів мешканців країни.

Так, від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 15 478 008 людей. 15 478 006 з них отримали щонайменше одну дозу.

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Тим часом повний курс щеплень двома дозами зробили 14 809 443 українців. 474 203 з них вже встигли зробити бустер, а ще 20 875 – додаткову дозу.

Загалом в країні провели 30 782 527 COVID-щеплень.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 854 795,

Coronavac – 4 949 106,

AstraZeneca – 1 637 004,

Moderna – 1 529 236,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Остання статистика

Вчора, 7 лютого, проти коронавірусу вакцинували 63 919 людей. Першу дозу отримали 19 526 українців, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу – 543 людини, а бустерну дозу – 14 973.

Щеплення проводились 913 мобільними бригадами з імунізації, у 3 189 пунктах щеплення та у 428 центрах вакцинації населення.